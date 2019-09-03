Президент Молдовы обсудил с послом Азербайджана развитие двусторонних отношений

Президент Молдовы Игорь Додон обсудил с послом Азербайджане в стране Гудси Османовым развитие двусторонних отношений.

Как сообщает Report, об этом написал И.Додон на своей странице в Facebook.

"Обсудили важнейшие вопросы двусторонних отношений, в том числе сотрудничество в торгово-экономической сфере. С удовлетворением констатировали наличие в Молдове около 130 предприятий с азербайджанским капиталом, однако указали на недостаточную реализацию имеющегося потенциала и выступили за активизацию диалога по наиболее перспективным направлениям, представляющим взаимный интерес", - подчеркнул глава государства.

И.Додон отметил, что в ходе встречи стороны рассмотрели аспекты социального и гуманитарного сотрудничества между нашими странами, в частности, поддержка Азербайджаном строительства Центра детского творчества в Чадыр-Лунге.