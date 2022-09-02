Ильхам Алиев: Между Азербайджаном и Италией ведется активный политический диалог

Между Азербайджаном и Италией ведется активный политический диалог.

"Мой нынешний визит в Италию прошел очень успешно. В ходе этого визита я провел встречи с Президентом и премьер-министром Италии. На этих встречах мы обсудили многие вопросы, связанные с тесными отношениями стратегического партнерства между нашими странами".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, выступая на тему "Роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности" на 48-м международном форуме, организованном мозговым центром The European House – Ambrosetti в итальянском городе Черноббио.

Напомнив об официальном визите президента Италии Серджо Маттареллы четыре года назад, глава нашего государства отметил, что это является свидетельством активного политического диалога между нашими странами.

"В ходе наших нынешних встреч мы добавили новые и очень важные вопросы в нашу двустороннюю повестку дня. Одним из них является сфера образования. Во время наших встреч мы обсудили не только вопросы энергетики, экономического развития, но и вопросы образования", - подчеркнул президент Ильхам Алиев.