Президент Мальты поздравил Ильхама Алиева

Президент Республики Мальта Джордж Велла направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо, сообщает Report.

Президент Республики Мальта Джордж Велла направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как передает Report , в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

Разрешите передать поздравления по случаю переизбрания Вас Президентом Азербайджанской Республики.

Со времени установления в 1995 году дипломатических отношений связи между Республикой Мальта и Азербайджанской Республикой развивались на высоком уровне. Наряду с укреплением взаимного уважения и искренней дружбы, наши страны развивали тесное сотрудничество и глубокое взаимопонимание. Уверен, что во имя общих интересов народов наших стран многолетние связи между Мальтой и Азербайджаном могут быть упрочены путем поиска новых сфер для дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества.

Я также высоко ценю эффективное развитие связей наших стран на многостороннем уровне, в частности, посредством общего членства в Организации Объединенных Наций. Кроме того, Республика Мальта остается постоянным сторонником тесного и стратегического партнерства между Европейским Союзом и Азербайджанской Республикой в рамках такого регионального диалога, как Восточное партнерство (ВП).

Ваше превосходительство, пользуясь случаем, желаю Вам успехов в предстоящей деятельности и передаю высочайшее почтение".