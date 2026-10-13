Президент Лаоса посетил Аллею почетного захоронения

13 октября президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит посетил Аллею почетного захоронения.

Как сообщает Report, президент Лаоса возложил венок к могиле общенационального лидера азербайджанского народа, основателя современного независимого азербайджанского государства Гейдара Алиева и почтил его светлую память.

Президент Лаоса также посетил могилу выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой и возложил цветы к ее могиле.