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    Президент Лаоса посетил Аллею почетного захоронения

    Внешняя политика
    • 13 октября, 2026
    • 14:32
    Президент Лаоса посетил Аллею почетного захоронения

    13 октября президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит посетил Аллею почетного захоронения.

    Как сообщает Report, президент Лаоса возложил венок к могиле общенационального лидера азербайджанского народа, основателя современного независимого азербайджанского государства Гейдара Алиева и почтил его светлую память.

    Президент Лаоса также посетил могилу выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой и возложил цветы к ее могиле.

    Президент Лаоса посетил Аллею почетного захоронения
    Президент Лаоса посетил Аллею почетного захоронения
    Президент Лаоса посетил Аллею почетного захоронения
    Тхонглун Сисулит Аллея почетного захоронения Гейдар Алиев Зарифа Алиева
    Фото
    Laos Prezidenti Fəxri xiyabanı ziyarət edib
    Фото
    President of Laos visits Alley of Honors in Baku
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