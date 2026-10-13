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    Laos Prezidenti Fəxri xiyabanı ziyarət edib

    Xarici siyasət
    • 13 oktyabr, 2026
    • 14:26
    Laos Prezidenti Fəxri xiyabanı ziyarət edib

    Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan Laos Prezidenti Thonqlun Sisulit oktyabrın 13-də Fəxri xiyabanı ziyarət edib.

    "Report" xəbər verir ki, Laos Prezidenti burada Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri, müasir müstəqil dövlətin banisi Heydər Əliyevin məzarı önünə əklil qoyaraq onun əziz xatirəsini ehtiramla yad edib.

    Laos Prezidenti Thonqlun Sisulit görkəmli oftalmoloq-alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın da məzarını ziyarət edib, məzarı üzərinə tər güllər düzüb.

    Laos Prezidenti Fəxri xiyabanı ziyarət edib
    Laos Prezidenti Fəxri xiyabanı ziyarət edib
    Laos Prezidenti Fəxri xiyabanı ziyarət edib

    Thonqlun Sisulit Heydər Əliyev I Fəxri Xiyaban Azərbaycan-Laos münasibətləri Laos
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