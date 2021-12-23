Президент Кыргызстана принял верительные грамоты посла Азербайджана

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня принял верительные грамоты от чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики Латифа Сейфаддин оглы Гандилова, аккредитованного в этой стране.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня принял верительные грамоты от чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики Латифа Сейфаддин оглы Гандилова, аккредитованного в этой стране.

Об этом передает Report со ссылкой на knews.kg.

Президент страны отметил важность углубления двусторонних отношений, усиления политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Посол Азербайджана подчеркнул, что страны объединяет общая история и культурно-духовное наследие по линии древнетюркских корней и советского периода.

Как отметил посол, по всем международным вопросам у двух стран близкие позиции и подчеркнул готовность Азербайджана наращивать инвестиционное сотрудничество с Кыргызстаном.