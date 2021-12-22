Президент Кыргызстана объявил выговор послу в Азербайджане

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров объявил строгий выговор послу Кыргызстана в Азербайджане Кайрату Осмоналиеву.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров объявил строгий выговор послу Кыргызстана в Азербайджане Кайрату Осмоналиеву.

Как передает Report со ссылкой на Knews, об этом сообщает Служба информационной политики Администрации президента Кыргызстана.

"Опубликованная в ряде СМИ информация со ссылкой на пресс-конференцию посла Кыргызской Республики в Азербайджане Кайрата Осмоналиева в пресс-центре Sputnik Азербайджан о том, что "Кыргызстан предложил странам Средней Азии и Закавказья встречаться отдельно от России" не соответствует действительности и носит провокационный характер", - сказано в сообщении.

На пресс-конференции о таких формулировках не было и речи, говорится в сообщении.

"Вместе с этим за несогласованные с центром заявления, которые дали повод для подобного рода искаженных интерпретаций и муссирования в СМИ, послу объявлен строгий выговор", — сообщили в Службе.