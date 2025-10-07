Президент: Крайне важно, чтобы тюркские государства выступали как единый центр силы

Сегодня мир и безопасность являются основными факторами развития любой страны.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на 12-м Саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).

"На фоне современных геополитических вызовов и вызовов безопасности, с которыми сталкивается мир, крайне важно, чтобы тюркские государства, в соответствии с принятой на неформальном саммите в Шуше в прошлом году Карабахской декларацией и темой сегодняшнего саммита - "Региональный мир и безопасность", выступали в качестве единого центра силы", - отметил глава государства.