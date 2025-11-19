Президент Кении принял министра оборонной промышленности Азербайджана
- 19 ноября, 2025
- 19:34
Делегация во главе с министром оборонной промышленности Азербайджана Вугаром Мустафаевым находится с рабочим визитом в Кении.
Как сообщили Report в Министерстве оборонной промышленности Азербайджана, в рамках визита президент Кении Уильям Руто принял В.Мустафаева.
На встрече была выражена удовлетворенность динамикой развития двусторонних отношений, а также отмечено, что взаимные визиты на высоком уровне, политический диалог и межведомственные контакты служат развитию сотрудничества.
В ходе визита министр В.Мустафаев встретился с начальником Генерального штаба ВС Кении генералом Чарльзом Кахарири.
На встрече было обсуждено сотрудничество в военно-технической сфере, перспективы установления новых связей, проведен обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.
Министр предоставил информацию о достижениях Азербайджана в сфере оборонной промышленности, международном сотрудничестве в данной отрасли и проводимой раз в два года Международной оборонной выставке ADEX. Также он предоставил информацию о масштабных строительно-восстановительных работах и гуманитарном разминировании на освобожденных от оккупации территориях в постконфликтный период, а также о прогрессе в мирной повестке.
На встречах также присутствовал посол Азербайджана в Кении Султан Гаджиев.
Делегация во главе с В. Мустафаевым также посетила посольство Азербайджана в Кении.