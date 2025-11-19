Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Президент Кении принял министра оборонной промышленности Азербайджана

    Внешняя политика
    • 19 ноября, 2025
    • 19:34
    Президент Кении принял министра оборонной промышленности Азербайджана

    Делегация во главе с министром оборонной промышленности Азербайджана Вугаром Мустафаевым находится с рабочим визитом в Кении.

    Как сообщили Report в Министерстве оборонной промышленности Азербайджана, в рамках визита президент Кении Уильям Руто принял В.Мустафаева.

    На встрече была выражена удовлетворенность динамикой развития двусторонних отношений, а также отмечено, что взаимные визиты на высоком уровне, политический диалог и межведомственные контакты служат развитию сотрудничества.

    В ходе визита министр В.Мустафаев встретился с начальником Генерального штаба ВС Кении генералом Чарльзом Кахарири.

    На встрече было обсуждено сотрудничество в военно-технической сфере, перспективы установления новых связей, проведен обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Министр предоставил информацию о достижениях Азербайджана в сфере оборонной промышленности, международном сотрудничестве в данной отрасли и проводимой раз в два года Международной оборонной выставке ADEX. Также он предоставил информацию о масштабных строительно-восстановительных работах и гуманитарном разминировании на освобожденных от оккупации территориях в постконфликтный период, а также о прогрессе в мирной повестке.

    На встречах также присутствовал посол Азербайджана в Кении Султан Гаджиев.

    Делегация во главе с В. Мустафаевым также посетила посольство Азербайджана в Кении.

    президент Кении Министерство оборонной промышленности Азербайджан
    Фото
    Keniya Prezidenti Azərbaycanın müdafiə sənayesi nazirini qəbul edib
    Фото
    Kenya's president receives Azerbaijan's defense industry minister

    Последние новости

    20:11
    Фото

    Азербайджан и Турция планируют реализовать совместные проекты в сфере ИКТ

    ИКТ
    20:02

    Эрдоган заявил о необходимости возобновления стамбульских переговоров

    В регионе
    20:02

    Сборная Азербайджана потеряла 4 позиции в рейтинге ФИФА

    Футбол
    19:59

    Бельгия вновь столкнется с трехдневным транспортным хаосом с 24 ноября

    Другие страны
    19:57
    Фото

    Кыргызстан и Китай подписали программу межмидовского сотрудничества на 2026-2027 годы

    В регионе
    19:46

    В 2026 году расходы Фонда страхования от безработицы увеличатся

    Социальная защита
    19:42

    Еврокомиссия: Пакет военной мобильности потребует существенных инвестиций

    Другие страны
    19:34

    Президент Кении принял министра оборонной промышленности Азербайджана

    Внешняя политика
    19:32

    Лейла Алиева посетила Международный фестиваль STEAM Азербайджан

    Внутренняя политика
    Лента новостей