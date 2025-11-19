İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Keniya Prezidenti Azərbaycanın müdafiə sənayesi nazirini qəbul edib

    Xarici siyasət
    • 19 noyabr, 2025
    • 19:21
    Keniya Prezidenti Azərbaycanın müdafiə sənayesi nazirini qəbul edib

    Azərbaycan müdafiə sənayesi naziri Vüqar Mustafayevin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Keniya Respublikasında işgüzar səfərdədir.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Müdafiə Sənayesi Nazirliyindən bildirilib.

    Səfər çərçivəsində Keniya Prezidenti Uilyam Samoei Ruto V.Mustafayevi qəbul edib.

    Görüşdə iki ölkə arasında dinamik inkişaf edən münasibətlərdən məmnunluq ifadə olunub və yüksək səviyyəli qarşılıqlı səfərlərin, siyasi dialoqun və qurumlararası təmasların bu əməkdaşlığın inkişafına xidmət etdiyi vurğulanıb.

    Səfər zamanı nazir V.Mustafayev Keniya Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi general Çarlz Kahariri ilə görüşüb.

    Tərəflər arasında hərbi-texniki sahədə mövcud əməkdaşlıq, o cümlədən gələcək əlaqələrin inkişaf perspektivləri müzakirə edilib, hər iki tərəfi maraqlandıran mövzular ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    Nazir Azərbaycanın müdafiə sənayesi sahəsində əldə etdiyi uğurlar, bu çərçivədə beynəlxalq əməkdaşlıq və iki ildən bir keçirilən "ADEX" Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi barədə məlumat verib. Həmçinin, o, postmünaqişə dövründə işğaldan azad olunmuş ərazilərdə yenidənqurma-bərpa və humanitar minatəmizləmə üzrə aparılan genişmiqyaslı işlər, habelə sülh gündəliyində müşahidə olunan irəliləyişlər haqqında qarşı tərəfi məlumatlandırıb.

    Görüşlərdə ölkəmizin Keniyadakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Sultan Hacıyev də iştirak edib.

    V. Mustafayevin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ölkəmizin Keniyadakı səfirliyində olub, xalqımızın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edərək, önünə gül dəstələri qoyub, Ulu Öndərin əziz xatirəsini ehtiramla yad edib.

    Keniya Vüqar Mustafayev Müdafiə Sənayesi Nazirliyi
    Президент Кении принял министра оборонной промышленности Азербайджана

    Son xəbərlər

    19:58

    Türkiyə Prezidenti: İstanbul görüşlərinin davam etdirilməsinin tərəfdarıyıq

    Siyasət
    19:57

    Azərbaycan və Türkiyənin telekommunikasiya üzrə tənzimləyici qurumları birgə layihə icra edəcək

    İKT
    19:55

    Avropa Komissiyası: Hərbi mobillik paketi əhəmiyyətli investisiyalar tələb edəcək

    Digər
    19:53

    Zelenski: Türkiyə siyasətinin gücünə və onun Moskva tərəfindən nəzərə alınacağına güvənirəm

    Region
    19:41

    Azərbaycan millisi FIFA reytinqində dörd pillə geriləyib

    Futbol
    19:37

    ABŞ, Böyük Britaniya və Avstraliya Rusiyanın kiberinfrastrukturuna sanksiyalar tətbiq ediblər

    Digər ölkələr
    19:27
    Foto

    Leyla Əliyeva Beynəlxalq STEAM Azərbaycan Festivalını ziyarət edib

    Daxili siyasət
    19:21
    Foto

    Keniya Prezidenti Azərbaycanın müdafiə sənayesi nazirini qəbul edib

    Xarici siyasət
    19:15

    ƏƏSMN: Gələn il işsizlikdən sığorta fondunun xərcləri artacaq

    Sosial müdafiə
    Bütün Xəbər Lenti