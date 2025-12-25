İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu
    Daxili siyasət
    • 25 dekabr, 2025
    • 08:05
    İlham Əliyev AZAL təyyarəsinin qəzaya uğramasının ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev "Azərbaycan Hava Yolları"na məxsus "Embraer 190" təyyarəsinin qəzaya uğramasının birinci ildönümü ilə bağlı sosial media hesablarında paylaşım edib.

    "Report" paylaşımı təqdim edir:

    İlham Əliyev paylaşım AZAL
    Son xəbərlər

    08:12
    Foto

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur

    İnfrastruktur
    08:05

    Daxili siyasət
    08:01

    Azərbaycanda gələn il üzrə pul siyasətinin əməliyyat hədəfləri və alətləri məlum olub

    Maliyyə
    07:54

    Azərbaycanda 2026-cı il üzrə pul siyasətinin məqsədi və çərçivəsi açıqlanıb

    Maliyyə
    07:38

    AMB: 7 günlük depozit portfelinin xüsusi çəkisi 87 % olub

    Maliyyə
    07:35

    Azərbaycan bankları 11 ayda "Bloomberg" ticarət sistemində 3 500-ə yaxın əqd bağlayıb

    Maliyyə
    07:29

    AMB: Ölkədə uçot dərəcəsi son 4 ilin minimum səviyyəsində və neytraldır

    Maliyyə
    07:25

    Azərbaycanın valyuta ehtiyatları 84 milyard dollara yaxınlaşır

    Maliyyə
    07:21

    Azərbaycanda müxtəlif amillərin inflyasiyaya təsir gücü açıqlanıb

    Maliyyə
