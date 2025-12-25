İlham Əliyev AZAL təyyarəsinin qəzaya uğramasının ildönümü ilə bağlı paylaşım edib
Daxili siyasət
- 25 dekabr, 2025
- 08:05
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev "Azərbaycan Hava Yolları"na məxsus "Embraer 190" təyyarəsinin qəzaya uğramasının birinci ildönümü ilə bağlı sosial media hesablarında paylaşım edib.
"Report" paylaşımı təqdim edir:
December 25, 2025
Son xəbərlər
08:12
Foto
Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunurİnfrastruktur
08:05
İlham Əliyev AZAL təyyarəsinin qəzaya uğramasının ildönümü ilə bağlı paylaşım edibDaxili siyasət
08:01
Azərbaycanda gələn il üzrə pul siyasətinin əməliyyat hədəfləri və alətləri məlum olubMaliyyə
07:54
Azərbaycanda 2026-cı il üzrə pul siyasətinin məqsədi və çərçivəsi açıqlanıbMaliyyə
07:38
AMB: 7 günlük depozit portfelinin xüsusi çəkisi 87 % olubMaliyyə
07:35
Azərbaycan bankları 11 ayda "Bloomberg" ticarət sistemində 3 500-ə yaxın əqd bağlayıbMaliyyə
07:29
AMB: Ölkədə uçot dərəcəsi son 4 ilin minimum səviyyəsində və neytraldırMaliyyə
07:25
Azərbaycanın valyuta ehtiyatları 84 milyard dollara yaxınlaşırMaliyyə
07:21