İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu

    AMB: Ölkədə uçot dərəcəsi son 4 ilin minimum səviyyəsindədir və neytraldır

    Maliyyə
    • 25 dekabr, 2025
    • 07:29
    AMB: Ölkədə uçot dərəcəsi son 4 ilin minimum səviyyəsindədir və neytraldır

    Azərbaycanda uçot dərəcəsi son 4 ilin minimum səviyyəsindədir və neytral faiz dərəcəsinə yaxındır.

    "Report" bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir.

    "2025-ci ildə pul siyasətinə dair qərarlar makroiqtisadi proqnozlar, inflyasiyanın risk amillərində baş verən dəyişikliklər, valyuta bazarındakı vəziyyət və xarici ölkələrdə faizlərin azaldılması üzrə gözləntilər nəzərə alınmaqla verilib. Dövr ərzində faiz dəhlizi parametrləri öncədən nəzərdə tutulmuş qrafik üzrə 8 dəfə müzakirə edilib. AMB-nin İdarə Heyətinin pul siyasətinə həsr edilmiş 6 iclasında uçot dərəcəsinin sabit saxlanılması, 2 iclasında isə azaldılması barədə qərar qəbul edilib. Ümumilikdə cari il ərzində pul siyasəti yumşaldılıb, uçot dərəcəsi 7,25 %-dən 6,75 %-ə, faiz dəhlizinin yuxarı həddi 8,25 %-dən 7,75 %-ə, dəhlizin aşağı həddi isə 6,25 %-dən 5,75 %-ə endirilib", - deyə məlumatda xatırlanıb.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı Uçot dərəcəsi

    Son xəbərlər

    07:38

    AMB: 7 günlük depozit portfelinin xüsusi çəkisi 87 % olub

    Maliyyə
    07:35

    Azərbaycan bankları 11 ayda "Bloomberg" ticarət sistemində 3 500-ə yaxın əqd bağlayıb

    Maliyyə
    07:29

    AMB: Ölkədə uçot dərəcəsi son 4 ilin minimum səviyyəsindədir və neytraldır

    Maliyyə
    07:25

    Azərbaycanın valyuta ehtiyatları 84 milyard dollara yaxınlaşır

    Maliyyə
    07:21

    Azərbaycanda müxtəlif amillərin inflyasiyaya təsir gücü açıqlanıb

    Maliyyə
    07:14

    AMB-nin gələn il pul siyasətini nəzərdən keçirəcəyi tarixlər açıqlanıb

    Maliyyə
    06:49

    Tramp Latın Amerikasında narkokartellərin yerüstü hədəflərinə zərbələr endiriləcəyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    06:30
    Foto

    Xocalı, Xocavənd və Zəngilan rayonlarının kəndlərinə növbəti köç karvanları yola salınıb

    Daxili siyasət
    06:23

    Doğma yurda qayıdan Şuşakənd sakini: Bundan daha xoşbəxt olduğum başqa gün xatırlamıram

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti