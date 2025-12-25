ЦБ: Учетная ставка в Азербайджане находится на минимуме за последние четыре года

Учетная ставка в Азербайджане находится на минимальном уровне за последние четыре года и близка к нейтральной процентной ставке.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Центральный банк.

"В 2025 году решения по денежно-кредитной политике принимались с учетом макроэкономических прогнозов, изменений в факторах риска инфляции, ситуации на валютном рынке и ожиданий по снижению процентных ставок в зарубежных странах. В течение отчетного периода параметры процентного коридора, согласно заранее установленному графику, обсуждались восемь раз. На шести заседаниях правления Центробанка, посвященных денежно-кредитной политике, было принято решение о сохранении учетной ставки, а на двух - о ее снижении. В целом, в течение текущего года денежно-кредитная политика была смягчена, учетная ставка снижена с 7,25% до 6,75%, верхний предел процентного коридора - с 8,25% до 7,75%, а нижний предел - с 6,25% до 5,75%", - говорится в заявлении финрегулятора.