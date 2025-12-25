Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум

    ЦБ: Учетная ставка в Азербайджане находится на минимуме за последние четыре года

    Финансы
    • 25 декабря, 2025
    • 07:50
    ЦБ: Учетная ставка в Азербайджане находится на минимуме за последние четыре года

    Учетная ставка в Азербайджане находится на минимальном уровне за последние четыре года и близка к нейтральной процентной ставке.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Центральный банк.

    "В 2025 году решения по денежно-кредитной политике принимались с учетом макроэкономических прогнозов, изменений в факторах риска инфляции, ситуации на валютном рынке и ожиданий по снижению процентных ставок в зарубежных странах. В течение отчетного периода параметры процентного коридора, согласно заранее установленному графику, обсуждались восемь раз. На шести заседаниях правления Центробанка, посвященных денежно-кредитной политике, было принято решение о сохранении учетной ставки, а на двух - о ее снижении. В целом, в течение текущего года денежно-кредитная политика была смягчена, учетная ставка снижена с 7,25% до 6,75%, верхний предел процентного коридора - с 8,25% до 7,75%, а нижний предел - с 6,25% до 5,75%", - говорится в заявлении финрегулятора.

    Центробанк Азербайджана денежная политика учетная ставка
    AMB: Ölkədə uçot dərəcəsi son 4 ilin minimum səviyyəsində və neytraldır

    Последние новости

    08:23
    Фото

    На ряде улиц и проспектов в Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:20

    ЦБ Азербайджана: Удельный вес портфеля 7-дневных депозитов составил 87%

    Финансы
    08:10

    Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с годовщиной крушения самолета AZAL

    Внутренняя политика
    08:06

    Азербайджанские банки заключили за год почти 3 500 сделок в торговой системе Bloomberg

    Финансы
    07:50

    ЦБ: Учетная ставка в Азербайджане находится на минимуме за последние четыре года

    Финансы
    07:44

    Валютные резервы Азербайджана достигли почти $84 млрд

    Финансы
    07:38

    Названы факторы, оказавшие влияние на инфляцию в Азербайджане

    Финансы
    07:22

    В Центробанке Азербайджана назвали даты рассмотрения денежной политики в следующем году

    Финансы
    07:11

    Бывшая вынужденная переселенка из Шушакянда: Моей радости нет предела

    Внутренняя политика
    Лента новостей