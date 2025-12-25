İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu

    Azərbaycan bankları 11 ayda "Bloomberg" ticarət sistemində 3 500-ə yaxın əqd bağlayıb

    Maliyyə
    • 25 dekabr, 2025
    • 07:35
    Azərbaycan bankları 11 ayda Bloomberg ticarət sistemində 3 500-ə yaxın əqd bağlayıb

    Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycan bankları "Bloomberg" ticarət sistemində 61,8 milyard manat məbləğində 3 482 ədəd əqd bağlayıb.

    "Report" bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, 11 ayda banklararası repo bazarında isə 3 milyardlıq 287 əqd bağlanılıb.

    "Hesabat dövründə banklararası bazarın həm təminatsız, həm də təminatlı sektorunda aktivlik yüksək olaraq qalıb", - deyə məlumatda qeyd olunub.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı “Bloomberg” əqd
    Азербайджанские банки заключили за год почти 3 500 сделок в торговой системе Bloomberg

    Son xəbərlər

    08:12
    Foto

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur

    İnfrastruktur
    08:05

    İlham Əliyev AZAL təyyarəsinin qəzaya uğramasının ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

    Daxili siyasət
    08:01

    Azərbaycanda gələn il üzrə pul siyasətinin əməliyyat hədəfləri və alətləri məlum olub

    Maliyyə
    07:54

    Azərbaycanda 2026-cı il üzrə pul siyasətinin məqsədi və çərçivəsi açıqlanıb

    Maliyyə
    07:38

    AMB: 7 günlük depozit portfelinin xüsusi çəkisi 87 % olub

    Maliyyə
    07:35

    Azərbaycan bankları 11 ayda "Bloomberg" ticarət sistemində 3 500-ə yaxın əqd bağlayıb

    Maliyyə
    07:29

    AMB: Ölkədə uçot dərəcəsi son 4 ilin minimum səviyyəsində və neytraldır

    Maliyyə
    07:25

    Azərbaycanın valyuta ehtiyatları 84 milyard dollara yaxınlaşır

    Maliyyə
    07:21

    Azərbaycanda müxtəlif amillərin inflyasiyaya təsir gücü açıqlanıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti