Азербайджанские банки заключили за год почти 3 500 сделок в торговой системе Bloomberg
Финансы
- 25 декабря, 2025
- 08:06
В январе-ноябре этого года азербайджанские банки заключили 3 482 сделки на сумму 61,8 миллиарда манатов в торговой системе Bloomberg.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.
По данным финрегулятора, за 11 месяцев на межбанковском рынке РЕПО было заключено 287 сделок на 3 миллиарда.
"За отчетный период активность оставалась высокой как на гарантированном, так и негарантированном межбанковском рынке", - говорится в сообщении.
