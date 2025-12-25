Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум

    Азербайджанские банки заключили за год почти 3 500 сделок в торговой системе Bloomberg

    Финансы
    • 25 декабря, 2025
    • 08:06
    Азербайджанские банки заключили за год почти 3 500 сделок в торговой системе Bloomberg

    В январе-ноябре этого года азербайджанские банки заключили 3 482 сделки на сумму 61,8 миллиарда манатов в торговой системе Bloomberg.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

    По данным финрегулятора, за 11 месяцев на межбанковском рынке РЕПО было заключено 287 сделок на 3 миллиарда.

    "За отчетный период активность оставалась высокой как на гарантированном, так и негарантированном межбанковском рынке", - говорится в сообщении.

    Центробанк Азербайджана сделки
    Azərbaycan bankları 11 ayda "Bloomberg" ticarət sistemində 3 500-ə yaxın əqd bağlayıb

    Последние новости

    08:23
    Фото

    На ряде улиц и проспектов в Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:20

    ЦБ Азербайджана: Удельный вес портфеля 7-дневных депозитов составил 87%

    Финансы
    08:10

    Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с годовщиной крушения самолета AZAL

    Внутренняя политика
    08:06

    Азербайджанские банки заключили за год почти 3 500 сделок в торговой системе Bloomberg

    Финансы
    07:50

    ЦБ: Учетная ставка в Азербайджане находится на минимуме за последние четыре года

    Финансы
    07:44

    Валютные резервы Азербайджана достигли почти $84 млрд

    Финансы
    07:38

    Названы факторы, оказавшие влияние на инфляцию в Азербайджане

    Финансы
    07:22

    В Центробанке Азербайджана назвали даты рассмотрения денежной политики в следующем году

    Финансы
    07:11

    Бывшая вынужденная переселенка из Шушакянда: Моей радости нет предела

    Внутренняя политика
    Лента новостей