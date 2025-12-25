Азербайджанские банки заключили за год почти 3 500 сделок в торговой системе Bloomberg

В январе-ноябре этого года азербайджанские банки заключили 3 482 сделки на сумму 61,8 миллиарда манатов в торговой системе Bloomberg.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

По данным финрегулятора, за 11 месяцев на межбанковском рынке РЕПО было заключено 287 сделок на 3 миллиарда.

"За отчетный период активность оставалась высокой как на гарантированном, так и негарантированном межбанковском рынке", - говорится в сообщении.