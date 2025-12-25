İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu
    AMB: 7 günlük depozit portfelinin xüsusi çəkisi 87 % olub

    Maliyyə
    • 25 dekabr, 2025
    • 07:38
    Bu il dekabrın 1-nə Azərbaycanda açıq bazar əməliyyatları üzrə sterilizasiya portfelinin tərkibində 7 günlük depozit portfelinin payı 87 % olub.

    "Report" bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir.

    Qurum xatırladıb ki, bu ilin aprel ayından başlayaraq Maliyyə Nazirliyi vahid xəzinə hesabının qalığını kommersiya banklarında depozit şəklində yerləşdirib ki, bu da bank sektorunda likvidliyin avtonom amillər hesabına artımına səbəb olub: "Bu şəraitdə AZIR-ı uçot dərəcəsinə yaxın idarə etmək üçün 7 günlük depozit əməliyyatından başlıca açıq bazar əməliyyatı kimi istifadə edilib.

    Pul siyasətinin əməliyyat çərçivəsinin təkmilləşdirilməsi işləri hesabat dövründə də davam etdirilmişdir. Belə ki, qısamüddətli likvidliyi daha effektiv idarə etmək üçün daimi imkan depozit və daimi imkan əks-repo əməliyyatlarının müddəti 1 günlükdən 1 gecəliyə dəyişdirilib, not hərraclarında minimum iştirakçı sayına qoyulan tələb aradan qaldırılıb, sterilizasiyayönümlü açıq bazar əməliyyatı olan 7 günlük repo 7 günlük depozitlə əvəz edilib.

    Dövr ərzində AMB banklararası pul bazarında gedən prosesləri və qabaqcıl beynəlxalq təcrübəni təhlil edib. Təhlillərin nəticələrini nəzərə alaraq Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının (EBRD) ekspertləri ilə sıx əməkdaşlıq çərçivəsində 2025-ci ilin mayında AZIR indeksinin hesablanmasının daha təkmil qaydaları təsdiq edilib. Bu qayda AZIR-ın istinad dərəcəsi kimi maliyyə bazarı iştirakçıları tərəfindən davamlı istifadəsinə xidmət edir.

    Cari ildə EBRD milli valyutada AZIR indeksinə bağlı üzən faizli istiqrazlar yerləşməsinə başlayıb. Bu çərçivədə 50 milyon manatlıq ilk tranş açıq təklif üsulu ilə uğurla yerləşdirilib. Bu, Azərbaycanın maliyyə bazarı üçün böyük nailiyyət olmaqla yanaşı, həm də AZIR indeksinin etibarlı istinad faizi kimi istifadəsinin göstəricisidir.

    Pul siyasətinin ötürücülüyünün gücləndirilməsi, xüsusilə də pul bazarlarının inkişafı istiqamətində islahatlar 2025-ci ildə ölkənin beynəlxalq kredit reytinqinin yüksəlməsinə də töhfə verib".

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı depozit hərracı
