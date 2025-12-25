ЦБ Азербайджана: Удельный вес портфеля 7-дневных депозитов составил 87%

По состоянию на 1 декабря этого года доля 7-дневного депозитного портфеля в составе стерилизационного портфеля по операциям открытого рынка в Азербайджане составила 87 %.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Центробанк.

Учреждение напомнило, что с апреля этого года Министерство финансов разместило остаток единого казначейского счета в виде депозитов в коммерческих банках, что привело к увеличению ликвидности в банковском секторе за счет автономных факторов: "В этих условиях для управления AZIR вблизи учетной ставки 7-дневная депозитная операция использовалась как основная операция открытого рынка.

Работы по совершенствованию операционной структуры денежно-кредитной политики продолжались и в течение отчетного периода. Так, для более эффективного управления краткосрочной ликвидностью срок постоянно доступных депозитных операций и операций обратного РЕПО изменен с 1 дня на 1 ночь, отменено требование к минимальному количеству участников аукционов нот, а 7-дневное РЕПО, как стерилизационная операция открытого рынка, заменено на 7-дневный депозит.

За этот период Центробанк проанализировал процессы на межбанковском денежном рынке и передовой международный опыт. Учитывая результаты анализа, в тесном сотрудничестве с экспертами Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в мае 2025 года были утверждены более совершенные правила расчета индекса AZIR. Это правило служит постоянному использованию AZIR финансовыми рыночными участниками в качестве референтной ставки.

В текущем году ЕБРР начал размещение облигаций с плавающей процентной ставкой, привязанной к индексу AZIR в национальной валюте. В этих рамках первый транш в размере 50 миллионов манатов был успешно размещен методом открытого предложения. Это не только большое достижение для финансового рынка Азербайджана, но и показатель использования индекса AZIR как надежной референтной процентной ставки.

Реформы, направленные на усиление трансмиссии денежно-кредитной политики, особенно развитие денежных рынков, в 2025 году также способствовали повышению международного кредитного рейтинга страны".