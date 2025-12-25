İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu
    Azərbaycanda müxtəlif amillərin inflyasiyaya təsir gücü açıqlanıb

    Maliyyə
    • 25 dekabr, 2025
    • 07:21
    Bu il Azərbaycanda inflyasiyaya bir sıra təklif və tələb amilləri təsir edib.

    "Report" bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, xarici mənşəli xərc amillərinin inflyasiyanın dinamikasına təsiri əhəmiyyətli olub. Belə ki, qiymətləndirmələrə görə, ötən ay ölkədə illik inflyasiyaya ticarət tərəfdaşlarındakı inflyasiya 2,87 faiz bəndi, nominal effektiv məzənnə isə 0,38 faiz bəndi artırıcı təsir edib. Dövr ərzində daxili təklif (kənd təsərrüfatı istehsalçı qiymətləri və s.) və tələb (ev təsərrüfatlarının istehlakı, dövlət istehlakı və s.) amillərinin də inflyasiyaya təsiri ümumilikdə artırıcı olub.

    AMB-nin proqnozlarına görə, illik inflyasiyanın 2025-ci ildə 6 %, 2026-cı ildə isə 5,7 % ətrafında olacağı gözlənilir.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı inflyasiya
