Названы факторы, оказавшие влияние на инфляцию в Азербайджане

В этом году на инфляцию в Азербайджане повлиял ряд факторов предложения и спроса.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Центральный банк.

Согласно информации, влияние факторов затрат иностранного происхождения на динамику инфляции было значительным.

В частности, по оценкам, в прошлом месяце инфляция в странах - торговых партнерах обусловила рост цен внутри страны на 2,87 п.п. Дополнительно влияние оказал и номинальный эффективный курс национальной валюты, который повысил инфляцию еще на 0,38 процентного пункта. За отчетный период внутренние факторы предложения (цены производителей сельскохозяйственной продукции и др.) и спроса (потребление домохозяйств, государственное потребление и др.) также оказали в целом повышающее влияние на инфляцию.

Центробанк ожидает, что в 2025 году годовая инфляция составит около 6%, в 2026-м - примерно 5,7%.