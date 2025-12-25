İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur

    İnfrastruktur
    • 25 dekabr, 2025
    • 08:12
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

    Hazırda yollardakı vəziyyət:

    1. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    2. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metro stansiyasından mərkəz istiqamətində;

    3. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;

    4. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

    5. Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqamətində;

    6. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər;

    7. Tbilisi prospekti, İzmir küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    8. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    9. Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metro stansiyası istiqamətində;

    10. 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində;

    11. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    12. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

    NİİM Bakı tıxac
    Foto
    На ряде улиц и проспектов в Баку затруднено движение транспорта

    Son xəbərlər

    08:12
    Foto

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur

    İnfrastruktur
    08:05

    İlham Əliyev AZAL təyyarəsinin qəzaya uğramasının ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

    Daxili siyasət
    08:01

    Azərbaycanda gələn il üzrə pul siyasətinin əməliyyat hədəfləri və alətləri məlum olub

    Maliyyə
    07:54

    Azərbaycanda 2026-cı il üzrə pul siyasətinin məqsədi və çərçivəsi açıqlanıb

    Maliyyə
    07:38

    AMB: 7 günlük depozit portfelinin xüsusi çəkisi 87 % olub

    Maliyyə
    07:35

    Azərbaycan bankları 11 ayda "Bloomberg" ticarət sistemində 3 500-ə yaxın əqd bağlayıb

    Maliyyə
    07:29

    AMB: Ölkədə uçot dərəcəsi son 4 ilin minimum səviyyəsində və neytraldır

    Maliyyə
    07:25

    Azərbaycanın valyuta ehtiyatları 84 milyard dollara yaxınlaşır

    Maliyyə
    07:21

    Azərbaycanda müxtəlif amillərin inflyasiyaya təsir gücü açıqlanıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti