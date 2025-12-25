Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Инфраструктура
    • 25 декабря, 2025
    • 08:23
    На ряде улиц и проспектов в Баку затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    2. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    3. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    4. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    5. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

    6. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    7. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";

    8. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    9. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

    10. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    11. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    12. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января".

    НИИМ ситуация на дорогах пробки
