Президент Кении: Баку и Найроби нацелены на рост инвестиций
- 20 ноября, 2025
- 10:57
Азербайджан и Кения подтвердили приверженность развитию торговли и инвестиций.
Как сообщает Report, об этом президент Кении Уильям Руто написал на своей странице в соцсети Х по итогам встречи с министром оборонной промышленности Азербайджана Вугаром Мустафаевым.
"В ходе обсуждений основное внимание уделялось укреплению давних связей между нашими двумя странами, расширению сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес, и изучению новых сфер партнерства, которые могут предоставить реальные возможности нашим народам. Мы подтвердили нашу приверженность развитию торговли и инвестиций как ключевого фактора общего процветания", - написал он.
Held talks with Azerbaijan’s Defence Industry minister Vugar Mustafayev at State House Nairobi.— William Samoei Ruto, PhD (@WilliamsRuto) November 20, 2025
Our discussion focused on strengthening the long-standing ties between our two nations, expanding cooperation in areas of mutual interest and exploring new fields of partnership that… pic.twitter.com/Y1wWgfKPyu