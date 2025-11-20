Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Президент Кении: Баку и Найроби нацелены на рост инвестиций

    Внешняя политика
    • 20 ноября, 2025
    • 10:57
    Президент Кении: Баку и Найроби нацелены на рост инвестиций

    Азербайджан и Кения подтвердили приверженность развитию торговли и инвестиций.

    Как сообщает Report, об этом президент Кении Уильям Руто написал на своей странице в соцсети Х по итогам встречи с министром оборонной промышленности Азербайджана Вугаром Мустафаевым.

    "В ходе обсуждений основное внимание уделялось укреплению давних связей между нашими двумя странами, расширению сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес, и изучению новых сфер партнерства, которые могут предоставить реальные возможности нашим народам. Мы подтвердили нашу приверженность развитию торговли и инвестиций как ключевого фактора общего процветания", - написал он.

    Лента новостей