Keniya Prezidenti: Bakı və Nayrobi investisiyaların artırılmasını hədəfləyib
- 20 noyabr, 2025
- 11:04
Azərbaycan və Keniya ticarət və investisiyaların inkişafına sadiqliyini təsdiqləyib.
"Report" verdiyi məlumata görə, bu barədə Keniya Prezidenti Uilyam Ruto Azərbaycanın müdafiə sənayesi naziri Vüqar Mustafayevlə görüşdən sonra "X" hesabında yazıb.
"Müzakirələr zamanı əsas diqqət ölkələr arasında uzunmüddətli əlaqələrin möhkəmləndirilməsinə, qarşılıqlı maraq doğuran sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsinə və xalqlarımıza real imkanlar təqdim edə biləcək yeni tərəfdaşlıq sahələrinin öyrənilməsinə yönəldilib. Biz ümumi rifahın əsas amili kimi ticarət və investisiyaların inkişafına sadiqliyimizi təsdiqlədik", - o yazıb.
Held talks with Azerbaijan’s Defence Industry minister Vugar Mustafayev at State House Nairobi.— William Samoei Ruto, PhD (@WilliamsRuto) November 20, 2025
Our discussion focused on strengthening the long-standing ties between our two nations, expanding cooperation in areas of mutual interest and exploring new fields of partnership that… pic.twitter.com/Y1wWgfKPyu