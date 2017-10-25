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    Президент Казахстана посетит Азербайджан в октябре

    Как ожидается, он примет участие в торжественной церемонии открытия железной дороги Баку - Тбилиси - Карс

    Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев планирует посетить Азербайджан в конце октября. Как сообщает Report cо ссылкой на дипломатические источники, Н. Назарбаев примет участие в торжественной церемонии открытия железной дороги Баку - Тбилиси - Карс, которая пройдет в столице Азербайджана Баку 30 октября.

    Железная дорога Баку - Тбилиси - Карс - транспортный коридор, который соединит железнодорожные сети Азербайджана, Грузии и Турции.

    Как сообщалось ранее, в церемонии открытия также примут участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

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