Президент Казахстана подчеркнул историческое значение Вашингтонских соглашений

    Внешняя политика
    • 21 октября, 2025
    • 12:41
    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на втором заседании Высшего межгосударственного совета Азербайджан-Казахстан, подчеркнул историческое значение Вашингтонских соглашений между Азербайджаном и Арменией.

    Как сообщает Report, глава казахстанского государства сказал: "Отдельно хочу отметить историческое значение декларации о мирном урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией. Как было справедливо отмечено президентом США Дональдом Трампом, Вы, находясь в очень сильной позиции, тем не менее, пошли на подписание такого очень важного документа, что говорит об особой позиции и уверенности Азербайджана и азербайджанского народа во главе с Вами в своем потенциале. Проявленная Вами твердая политическая воля, стратегическое видение служат ярким примером мудрого подхода к решению сложных вопросов и ответственности за судьбы будущих поколений".

    Президент Токаев также подчеркнул, что достигнутые между двумя государствами договоренности открывают новые горизонты сотрудничества во всем регионе и за его пределами.

