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Президент Израиля: Для меня большая честь посетить Азербайджан

Президент Израиля: Для меня большая честь посетить Азербайджан "Мы приехали сюда с открытым сердцем, с большой дружбой между нашими странами".
Внешняя политика
30 мая 2023 г. 12:53
Президент Израиля: Для меня большая честь посетить Азербайджан

"Для меня большая честь посетить Азербайджан. Мы приехали сюда с открытым сердцем, с большой дружбой между нашими странами".

Как сообщает Report, об этом президент Израиля Ицхак Герцог заявил на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе в Баку.

"И многие области, которые вы обрисовали, еще многое можно обсудить. Я думаю, что это послание нашим народам. На многих уровнях. Во-первых, я считаю, что это послание о том, что евреи и мусульмане могут вместе сделать очень многое. Если они будут двигаться к миру, открытому диалогу вместе, и они смогут вместе нести миру добро. Во-вторых, это стратегические отношения, потому что мы влияем на весь регион в направлении мира, процветания и развития. Большое спасибо за это", - заявил президент Израиля.

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Версия на азербайджанском языке İsrail Prezidenti: "Azərbaycana səfər etməkdən böyük şərəf duyuram"

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