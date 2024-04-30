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Глава ANAMA: Минная проблема негативно сказывается на усилиях по развитию региона

Глава ANAMA: Минная проблема негативно сказывается на усилиях по развитию региона Минная проблема, с которой сталкивается Азербайджан, представляет угрозу для здоровья людей, окружающей среды и оказывает негативное влияние на усилия по развитию региона.
Внешняя политика
30 апреля 2024 г. 19:10
Глава ANAMA: Минная проблема негативно сказывается на усилиях по развитию региона

Минная проблема, с которой сталкивается Азербайджан, представляет угрозу для здоровья людей, окружающей среды и оказывает негативное влияние на усилия по развитию региона.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов сказал на панельной дискуссии в рамках 27-й международной встречи руководителей национальных противоминных служб и советников Организации Объединенных Наций в Женеве.

Глава агентства рассказал о проделываемой работе по устранению минной опасности и ее последствий на освобожденных от оккупации территориях.

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Версия на английском языке ФотоANAMA Chairman: “Landmine problem has a significant negative impact on the development efforts of the region’
Версия на азербайджанском языке ФотоANAMA sədri: Mina problemi regionun inkişaf səylərinə əhəmiyyətli dərəcədə mənfi təsir edir

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