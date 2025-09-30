Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Президент: Италия для нас - первый торговый партнер

    Внешняя политика
    • 30 сентября, 2025
    • 19:45
    За эти годы отношения между Азербайджаном и Италией развивались очень стремительно и по самым разным направлениям. Политические отношения находятся на самом высоком уровне.

    Как передает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в совместном с президентом Италии Серджо Маттареллой заявлении для прессы.

    Глава государства подчеркнул, что Италия является для нас первым торговым партнером.

    Azərbaycan Prezidenti: İqtisadi sahədə İtaliya bizim üçün birinci ticarət tərəfdaşıdır
    President: Italy is our top trading partner in the economic sphere

    Лента новостей