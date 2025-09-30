Президент: Италия для нас - первый торговый партнер
Внешняя политика
- 30 сентября, 2025
- 19:45
За эти годы отношения между Азербайджаном и Италией развивались очень стремительно и по самым разным направлениям. Политические отношения находятся на самом высоком уровне.
Как передает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в совместном с президентом Италии Серджо Маттареллой заявлении для прессы.
Глава государства подчеркнул, что Италия является для нас первым торговым партнером.
