Azərbaycan Prezidenti: İqtisadi sahədə İtaliya bizim üçün birinci ticarət tərəfdaşıdır
Xarici siyasət
- 30 sentyabr, 2025
- 19:35
Bu illər ərzində münasibətlərimiz çox sürətlə və müxtəlif istiqamətlər üzrə inkişaf edib. Siyasi əlaqələr ən yüksək səviyyədədir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev İtaliya Prezidenti Sercio Mattarella ilə mətbuata bəyanatında bildirib.
Dövlət başçısı vurğulayıb ki, iqtisadi sahədə İtaliya bizim üçün birinci ticarət tərəfdaşıdır.
