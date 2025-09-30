İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Azərbaycan Prezidenti: İqtisadi sahədə İtaliya bizim üçün birinci ticarət tərəfdaşıdır

    Xarici siyasət
    • 30 sentyabr, 2025
    • 19:35
    Azərbaycan Prezidenti: İqtisadi sahədə İtaliya bizim üçün birinci ticarət tərəfdaşıdır

    Bu illər ərzində münasibətlərimiz çox sürətlə və müxtəlif istiqamətlər üzrə inkişaf edib. Siyasi əlaqələr ən yüksək səviyyədədir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev İtaliya Prezidenti Sercio Mattarella ilə mətbuata bəyanatında bildirib.

    Dövlət başçısı vurğulayıb ki, iqtisadi sahədə İtaliya bizim üçün birinci ticarət tərəfdaşıdır.

