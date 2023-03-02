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Президент Ирака: Правительство Ирака прилагает усилия для борьбы с изменениями климата

Президент Ирака: Правительство Ирака прилагает усилия для борьбы с изменениями климата Правительство Ирака прилагает усилия для борьбы с изменением климата.
Внешняя политика
2 марта 2023 г. 11:46
Президент Ирака: Правительство Ирака прилагает усилия для борьбы с изменениями климата

Правительство Ирака прилагает усилия для борьбы с изменением климата.

Как передает Report, об этом заявил президент Ирака Абдуллатиф М.Джамаал Рашид в ходе выступления на проходящем в Баку Саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

"Ирак после многих лет конфликта находится в состоянии стабильности и мира", - заявил А. Рашид. По его словам, переживший горький опыт разрушений и конфликтов Ирак является показателем того, что мира можно достичь только путем диалога.

Глава государства отметил, что новый Ирак работает над укреплением отношений с соседями на основе взаимного уважения и дипломатии, уделяя внимание общим вопросам безопасности границ и использованию трансграничных водных ресурсов для безопасного и адекватного водоснабжения.

"Новый Ирак характеризуется стабильностью и экономическим развитием, обеспечивая доступ к справедливости и равенству в обществе. Страна стремится создать условия доступности образования, здравоохранения, чистой воды, обеспечению продовольственной безопасности, улучшению государственных услуг и созданию лучшей государственной инфраструктуры", - заявил Абдуллатиф М.Джамаал Рашид.

Он также заявил, что Ирак руководствуется принципами и нормами Движениям неприсоединения.

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Версия на азербайджанском языке İraq Prezidenti: “İraq hökuməti iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə üçün səy göstərir”

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