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Президент Ирака поздравил президента Ильхама Алиева

Президент Ирака поздравил президента Ильхама Алиева Президент Ирака Абдель Латиф Джамал Рашид направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
27 февраля 2024 г. 18:27
Президент Ирака поздравил президента Ильхама Алиева

Президент Ирака Абдель Латиф Джамал Рашид направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"От имени народа Ирака и от себя лично передаем Вам самые искренние поздравления по случаю переизбрания президентом Азербайджанской Республики, желаем успехов в деятельности. Да ниспошлет Вам Всевышний и Всемогущий Аллах крепкого здоровья, успехов, а Вашему народу - удачи и благополучия.

Ваше переизбрание на пост президента отражает высокое доверие Вашего уважаемого народа к Вам и одобрение им Вашей деятельности благодаря Вашему профессионализму, компетентности и политическому опыту.

Еще раз доводим до внимания Вашего превосходительства желание Ирака продолжать сотрудничество в различных сферах на благо наших дружественных стран и народов и добиться развития взаимных связей".

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Версия на азербайджанском языке İraqın dövlət başçısı Azərbaycan Prezidentini təbrik edib

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