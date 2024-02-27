Президент Ирака поздравил президента Ильхама Алиева

Президент Ирака Абдель Латиф Джамал Рашид направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"От имени народа Ирака и от себя лично передаем Вам самые искренние поздравления по случаю переизбрания президентом Азербайджанской Республики, желаем успехов в деятельности. Да ниспошлет Вам Всевышний и Всемогущий Аллах крепкого здоровья, успехов, а Вашему народу - удачи и благополучия.
Ваше переизбрание на пост президента отражает высокое доверие Вашего уважаемого народа к Вам и одобрение им Вашей деятельности благодаря Вашему профессионализму, компетентности и политическому опыту.
Еще раз доводим до внимания Вашего превосходительства желание Ирака продолжать сотрудничество в различных сферах на благо наших дружественных стран и народов и добиться развития взаимных связей".