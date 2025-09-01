    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    Президент Ильхам Алиев выступил на встрече в формате "ШОС плюс"

    Внешняя политика
    • 01 сентября, 2025
    • 14:09
    Президент Ильхам Алиев выступил на встрече в формате ШОС плюс

    В городе Тяньцзинь в Китае в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества проходит встреча в формате "ШОС плюс".

    Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выступил на мероприятии.

    ШОС   Ильхам Алиев   Китай   саммит  
