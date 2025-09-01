Президент Ильхам Алиев выступил на встрече в формате "ШОС плюс"
Внешняя политика
- 01 сентября, 2025
- 14:09
В городе Тяньцзинь в Китае в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества проходит встреча в формате "ШОС плюс".
Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выступил на мероприятии.
Последние новости
14:49
Принятые в рамках бывшего армяно-азербайджанского конфликта решения ОБСЕ признаны недействительнымиДругие
14:49
ЕК: Самолет Фон дер Ляйен подвергся атаке с использованием GPS-помехДругие страны
14:43
Фото
Лейла Алиева ознакомилась с Центром социальной реабилитации для детей "Возьми меня за руку"Социальная защита
14:40
Совет министров ОБСЕ принял решение о закрытии Минского процессаВнешняя политика
14:38
Оверчук: Армения должна взвесить все факторы перед принятием решения о выборе между ЕАЭС и ЕСВ регионе
14:31
Сборная Азербайджана в Грузии продолжит подготовку к III Играм стран СНГКомандные
14:28
В Финляндии начал работу штаб сухопутных войск НАТО в Северной ЕвропеДругие страны
14:21
Украина созвала внеочередное заседание с Советом НАТО из-за атак РФДругие страны
14:14