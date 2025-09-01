    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin

    Tiencində "ŞƏT plyus" formatında görüş keçirilir, İlham Əliyev tədbirdə çıxış edib

    Xarici siyasət
    • 01 sentyabr, 2025
    • 14:08
    Tiencində ŞƏT plyus formatında görüş keçirilir, İlham Əliyev tədbirdə çıxış edib

    Çinin Tiencin şəhərində "ŞƏT plyus" formatında görüş keçirilir.

    "Report" xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə çıxış edib.

    İlham Əliyev   ŞƏT plyus   Çin   Tyançin  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Foto
    Президент Ильхам Алиев выступил на встрече в формате "ШОС плюс"
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    Foto
    President Ilham Aliyev speaks at 'SCO Plus' meeting

