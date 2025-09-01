Tiencində "ŞƏT plyus" formatında görüş keçirilir, İlham Əliyev tədbirdə çıxış edib
Xarici siyasət
- 01 sentyabr, 2025
- 14:08
Çinin Tiencin şəhərində "ŞƏT plyus" formatında görüş keçirilir.
"Report" xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə çıxış edib.
