    Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром Катара

    Внешняя политика
    • 20 января, 2026
    • 22:59
    Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром Катара

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев 20 января встретился в Давосе с премьер-министром и министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом бен Джасимом Аль Тани.

    Как сообщает корреспондент Report из Давоса, шейх Мухаммед бен Абдель Рахман бен Джасим Аль Тани передал главе государства приветствия эмира Государства Катар Шейха Тамима бен Хамада Аль Тани.

    Поблагодарив за приветствия, президент Ильхам Алиев просил передать и его приветствия эмиру Государства Катар.

    На встрече было выражено удовлетворение текущим уровнем двусторонних отношений, подчеркнуто наличие широкого потенциала для развития сотрудничества во многих областях, в том числе в торгово-экономической сфере, выражена уверенность в дальнейшем укреплении сложившихся между двумя странами тесных связей.

    Было отмечено успешное сотрудничество наших стран в восстановлении энергоснабжения Сирии благодаря поставкам азербайджанского газа в эту страну компанией SOCAR.

    В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Фото
