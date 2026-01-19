Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Внешняя политика
    • 19 января, 2026
    • 22:11
    Ильхам Алиев встретился в Давосе с председателем и исполнительным директором DP World

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев 19 января встретился в Давосе с председателем и исполнительным директором одного из крупнейших портовых операторов в мире – группы компаний DP World Султаном Ахмедом бен Сулайемом.

    Как сообщает корреспондент Report из Давоса, на встрече с удовлетворением была отмечена успешная деятельность компании DP World в Азербайджане.

    Было подчеркнуто, что наша страна располагается на пересечении важных международных транспортных коридоров, говорилось о реализованных в последнее время проектах по созданию современной транспортной инфраструктуры в Азербайджане. В этом контексте было отмечено наличие потенциала для расширения сотрудничества с компанией DP World.

