Ильхам Алиев встретился в Давосе с председателем и исполнительным директором DP World

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 19 января встретился в Давосе с председателем и исполнительным директором одного из крупнейших портовых операторов в мире – группы компаний DP World Султаном Ахмедом бен Сулайемом.

Как сообщает корреспондент Report из Давоса, на встрече с удовлетворением была отмечена успешная деятельность компании DP World в Азербайджане.

Было подчеркнуто, что наша страна располагается на пересечении важных международных транспортных коридоров, говорилось о реализованных в последнее время проектах по созданию современной транспортной инфраструктуры в Азербайджане. В этом контексте было отмечено наличие потенциала для расширения сотрудничества с компанией DP World.