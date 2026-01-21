Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с комиссаром ЕC по вопросам расширения Мартой Кос

    21 января, 2026
    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 21 января встретился в Давосе с комиссаром Европейского Союза по вопросам расширения Мартой Кос.

    Как сообщает корреспондент Report из Давоса, в ходе беседы с удовлетворением были отмечены состоявшийся в прошлом году визит Марты Кос в Азербайджан, в том числе в Карабах, и ее встреча с главой нашего государства. Марта Кос сказала, что строительно-восстановительные работы, проводимые на освобожденных от оккупации территориях, произвели на нее глубокое впечатление.

    На встрече состоялся обмен мнениями о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и продвижении мирной повестки. Также были обсуждены вопросы сотрудничества в области энергетики, региональных транспортных коммуникаций, гуманитарного разминирования и в других сферах, затронут вклад нашей страны в энергетическую безопасность Европы.

    Марта Кос отметила, что Европейский Союз готов оказать поддержку деятельности Азербайджана в области гуманитарного разминирования, а также проектам по восстановлению железнодорожной линии в Нахчыване.

    В ходе беседы было подчеркнуто наличие больших перспектив для дальнейшего расширения сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом во многих областях, состоялся обмен мнениями по этому вопросу.

