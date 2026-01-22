Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с главным исполнительным директором компании Vitol

    Внешняя политика
    • 22 января, 2026
    • 01:09
    Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с главным исполнительным директором компании Vitol

    21 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с главным исполнительным директором компании Vitol Расселом Харди.

    Как сообщает корреспондент Report из Давоса, в ходе беседы была предоставлена информация о реализуемой в Азербайджане нефтяной стратегии, затронута роль нашей страны в обеспечении энергетической безопасности Европы. В этом контексте было подчеркнуто, что несколько европейских стран, в том числе ряд государств-членов Европейского Союза, обеспечиваются азербайджанским газом.

    На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества между нашей страной и данной компанией.

    Отметим, что компания Vitol, головной офис которой расположен в Роттердаме, является одной из ведущих нефтетрейдинговых компаний мира. Основанная в 1966 году группа Vitol входит в тройку крупнейших мировых брокерских компаний по торговле сырой нефтью.

