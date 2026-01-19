Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Внешняя политика
    • 19 января, 2026
    • 22:51
    Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с главным исполнительным директором Carlsberg Group

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев 19 января встретился в Давосе с главным исполнительным директором компании Carlsberg Group Якобом Аарупом-Андерсеном.

    Как передает корреспондент Report из Давоса, в ходе беседы было отмечено, что уже реализован ряд проектов по производству продукции полностью на основе местного сырья.

    В этом контексте была затронута деятельность в Имишли предприятия по переработке ячменя – основного сырья в производстве пива. Было отмечено, что в будущем будет полностью локализовано и производство упаковочных материалов.

    Якоб Ааруп-Андерсен подчеркнул, что экспорт продукции, производимой Carlsberg Group в Азербайджане, в 2025 году значительно увеличился.

    На встрече было выражено удовлетворение созданными в Азербайджане условиями для иностранных инвесторов.

    Лента новостей