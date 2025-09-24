Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Президент Ильхам Алиев встретился в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с премьер-министром Греции — ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    • 24 сентября, 2025
    • 00:04
    Президент Ильхам Алиев встретился в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с премьер-министром Греции — ОБНОВЛЕНО

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев 23 сентября встретился в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

    Как сообщает Report, поздравив с нормализацией отношений между Азербайджаном и Арменией и проведением исторической встречи в Вашингтоне, премьер-министр Греции отметил важность достигнутых успехов с точки зрения укрепления регионального мира.

    Глава государства поблагодарил за поздравления. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан является инициатором мирной повестки в регионе. Он коснулся значения проведенной в Вашингтоне встречи с точки зрения продвижения мирной повестки между Азербайджаном и Арменией, отметил важную роль президента США Дональда Трампа в этом процессе. Было подчеркнуто, что достигнутая на Вашингтонской встрече договоренность о создании беспрепятственного транспортного коридора между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской Автономной Республикой имеет большое значение с точки зрения региональной связности.

    В ходе беседы было подчеркнуто успешное сотрудничество между Азербайджаном и Грецией в энергетической сфере, затронута важность расширения связей в экономической, торговой и туристической сферах, активизации деятельности Межправительственной комиссии.

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 23 сентября встретился с премьер-министром Греческой Республики Кириакосом Мицотакисом в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу главы государства.

    Лента новостей