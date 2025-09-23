İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev BMT-nin Nyu-Yorkdakı mənzil-qərargahında Kiriakos Mitsotakis ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    • 23 sentyabr, 2025
    • 21:05
    İlham Əliyev BMT-nin Nyu-Yorkdakı mənzil-qərargahında Kiriakos Mitsotakis ilə görüşüb

    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sentyabrın 23-də BMT-nin Nyu-Yorkdakı mənzil-qərargahında Yunanıstan Respublikasının Baş naziri Kiriakos Mitsotakis ilə görüşü olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.

    İlham Əliyev Yunanıstanın Baş naziri gorus
    Foto
    Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Греции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
    Foto
    President of Azerbaijan Ilham Aliyev meets with Greek PM at UN headquarters in New York

