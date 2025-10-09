Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Президент: В развитии товарооборота между Азербайджаном и Россией есть хорошая динамика

    Внешняя политика
    • 09 октября, 2025
    • 16:24
    В развитии товарооборота между Азербайджаном и Россией есть хорошая динамика.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Душанбе.

    "Как Вы отметили, не только торгово-экономические отношения, но и по всем другим направлениям в этом году отношения успешно развивались. В развитии товарооборота есть хорошая динамика", - сказал глава государства.

    Лента новостей