Президент: В развитии товарооборота между Азербайджаном и Россией есть хорошая динамика
Внешняя политика
- 09 октября, 2025
- 16:24
В развитии товарооборота между Азербайджаном и Россией есть хорошая динамика.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Душанбе.
"Как Вы отметили, не только торгово-экономические отношения, но и по всем другим направлениям в этом году отношения успешно развивались. В развитии товарооборота есть хорошая динамика", - сказал глава государства.
