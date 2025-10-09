Президент: В развитии товарооборота между Азербайджаном и Россией есть хорошая динамика

В развитии товарооборота между Азербайджаном и Россией есть хорошая динамика.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Душанбе.

"Как Вы отметили, не только торгово-экономические отношения, но и по всем другим направлениям в этом году отношения успешно развивались. В развитии товарооборота есть хорошая динамика", - сказал глава государства.