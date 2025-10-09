İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik

    İlham Əliyev: Azərbaycanla Rusiya arasında əmtəə dövriyyəsinin artmasında yaxşı dinamika mövcuddur

    Xarici siyasət
    • 09 oktyabr, 2025
    • 16:45
    İlham Əliyev: Azərbaycanla Rusiya arasında əmtəə dövriyyəsinin artmasında yaxşı dinamika mövcuddur

    Azərbaycan ilə Rusiya arasında əmtəə dövriyyəsinin artmasında yaxşı dinamika mövcuddur.

    "Report" xəbər verir ki, bu sözləri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Düşənbədə rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə görüşündə deyib.

    "Siz qeyd etdiyiniz kimi, bu il təkcə iqtisadi-ticari münasibətlər deyil, həm də bütün digər istiqamətlər üzrə əlaqələr uğurla inkişaf edib. Əmtəə dövriyyəsinin artımında yaxşı dinamika mövcuddur", - deyə dövlətimizin başçısı bildirib.

    İlham Əliyev Rusiya Vladimir Putin
    Президент: В развитии товарооборота между Азербайджаном и Россией есть хорошая динамика
    President Ilham Aliyev: There is positive momentum in development of trade turnover between Azerbaijan and Russia

    Son xəbərlər

    17:37
    Video

    Saray qəsəbəsində baş verən avtoqəzada xəsarət alanların vəziyyəti açıqlanıb - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    17:35

    İşdən qanunsuz çıxarılan 56 nəfər əvvəlki işlərinə bərpa etdirilib

    Sosial müdafiə
    17:35
    Foto

    "Azerconnect Group" regionun ən böyük kibertəhlükəsizlik tədbirinə dəstək oldu

    İKT
    17:35
    Foto
    Video

    Gəncədəki partlayışda ağır xəsarət alan şəxs Bakıya gətirilir - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    17:34

    Bir sıra ölkələrdən Azərbaycana malların idxalına məhdudiyyət qoyulub

    Sağlamlıq
    17:32

    Azərbaycanın U-19 millisi Özbəkistanla heç-heçə edib

    Futbol
    17:30

    Azərbaycan banklarının I yarımildə verdiyi "yaşıl kredit"lərin strukturu açıqlanıb

    Maliyyə
    17:25

    Azərbaycan paralimpiyaçısı: "Qazandığım uğurların davamlı olması üçün çalışacağam"

    Fərdi
    17:15

    Türkiyənin 18 kruiz limanı cari dövrdə 1,5 milyon sərnişin qəbul edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti