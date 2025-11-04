Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев утвердил Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве с ОАЭ

    Внешняя политика
    • 04 ноября, 2025
    • 16:39
    Президент Ильхам Алиев утвердил Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве с ОАЭ.

    Как сообщает Report, в связи с этим Ильхам Алиев подписал закон "Об утверждении Соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов".

    Отметим, что подписание соглашения состоялось 9 июля 2025 года в Абу-Даби.

