Президент Ильхам Алиев утвердил Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве с ОАЭ.

Как сообщает Report, в связи с этим Ильхам Алиев подписал закон "Об утверждении Соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов".

Отметим, что подписание соглашения состоялось 9 июля 2025 года в Абу-Даби.