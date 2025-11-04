Prezident Azərbaycanla BƏƏ arasında Hərtərəfli İqtisadi Tərəfdaşlıq Sazişini təsdiqləyib
Xarici siyasət
- 04 noyabr, 2025
- 16:32
Azərbaycan və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) arasında Hərtərəfli İqtisadi Tərəfdaşlıq Sazişi təsdiqlənib.
"Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı "Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Hökuməti arasında Hərtərəfli İqtisadi Tərəfdaşlıq Sazişi"nin təsdiq edilməsi haqqında qanunu imzalayıb.
Qeyd edək ki, sazişin imzalanması 2025-ci il iyulun 9-da Əbu-Dabi şəhərində baş tutub.
