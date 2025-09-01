Ильхам Алиев: С 2022 года объем грузопотока по Среднему коридору через Азербайджан вырос почти на 90%

    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    Внешняя политика
    • 01 сентября, 2025
    • 15:12
    Средний коридор является надежным и безопасным маршрутом, соединяющим Китай, Центральную Азию с Европой через Азербайджан. С 2022 года объем грузопотока по Среднему коридору через Азербайджан вырос почти на 90%.

    Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев во время выступления на встрече в формате "ШОС плюс" в китайском городе Тяньцзинь.

    Глава государства отметил значительное сокращение времени прохождения грузов по данному коридору.

    "Достигнутые недавно договоренности о соединении основной части Азербайджана с его Нахчыванской Автономной Республикой будут содействовать расширению транзитных возможностей для международных перевозок", - добавил президент.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Dövlət başçısı: 2022-ci ildən bəri Orta Dəhliz üzrə Azərbaycan vasitəsilə yükdaşımaların həcmi təxminən 90 faiz artıb
    Английская версия Английская версия
    President: Since 2022, the volume of cargo traffic along the Middle Corridor through Azerbaijan has increased by almost 90%

