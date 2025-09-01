Dövlət başçısı: 2022-ci ildən bəri Orta Dəhliz üzrə Azərbaycan vasitəsilə yükdaşımaların həcmi təxminən 90 faiz artıb

    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu

    • 01 sentyabr, 2025
    Orta Dəhliz Azərbaycan vasitəsilə Çin və Mərkəzi Asiyanı Avropa ilə birləşdirən etibarlı və təhlükəsiz marşrutdur. 2022-ci ildən bəri Orta Dəhliz üzrə Azərbaycan vasitəsilə yükdaşımaların həcmi təxminən 90 faiz artıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu fikirləri Prezident İlham Əliyev Çinin Tiencin şəhərində "ŞƏT plyus" formatında keçirilən görüşdə çıxışı zamanı səsləndirib.

    Dövlət başçısı bu dəhlizlə yüklərin daşınması vaxtının xeyli azaldığını qeyd edib.

    Prezident, həmçinin bildirib: "Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında bağlantının yaradılması üzrə bu yaxınlarda əldə olunmuş razılaşmalar beynəlxalq yükdaşımalar üçün tranzit imkanlarının genişlənməsinə xidmət edəcək".

    Rus Versiası Rus Versiası
    Ильхам Алиев: С 2022 года объем грузопотока по Среднему коридору через Азербайджан вырос почти на 90%
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    President: Since 2022, the volume of cargo traffic along the Middle Corridor through Azerbaijan has increased by almost 90%

