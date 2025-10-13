Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Президент Ильхам Алиев провел встречи с лидерами ряда зарубежных стран

    Внешняя политика
    • 13 октября, 2025
    • 16:18
    Президент Ильхам Алиев провел встречи с лидерами ряда зарубежных стран

    Президент Ильхам Алиев провел встречи "на ногах" с лидерами ряда зарубежных стран.

    Как сообщает Report, встречи состоялись на полях Саммита мира по Ближнему Востоку.

    Глава государства пообщался с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, королем Иордании Абдаллой II, президентом Палестины Махмудом Аббасом, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, а также премьер-министром Нидерландов Диком Схофом.

    Ильхам Алиев Саммит мира по Ближнему Востоку
    İlham Əliyev Misirdə bir sıra ölkələrin liderləri ilə görüşüb
    President Ilham Aliyev holds meetings with leaders of several countries

