Президент Ильхам Алиев провел встречи с лидерами ряда зарубежных стран
Внешняя политика
- 13 октября, 2025
- 16:18
Президент Ильхам Алиев провел встречи "на ногах" с лидерами ряда зарубежных стран.
Как сообщает Report, встречи состоялись на полях Саммита мира по Ближнему Востоку.
Глава государства пообщался с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, королем Иордании Абдаллой II, президентом Палестины Махмудом Аббасом, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, а также премьер-министром Нидерландов Диком Схофом.
