    İlham Əliyev Misirdə bir sıra ölkələrin liderləri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    • 13 oktyabr, 2025
    • 16:11
    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Misirdə bir sıra ölkələrin liderləri ilə görüşüb.

    "Report"un məlumatına görə, görüşlər bu ölkədə keçirilən Yaxın Şərq Sülh Sammiti çərçivəsində baş tutub.

    Belə ki, Azərbaycanın dövlət başçısı adıçəkilən sammitdə Pakistanın Baş naziri Şahbaz Şərif, İordaniya Kralı II Abdullah, Fələstin Prezident Mahmud Abbas, Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban, Niderland Krallığının Baş naziri Dik Sxofla ayaqüstü görüşlər keçirib.

    Video
    Президент Ильхам Алиев провел встречи с лидерами ряда зарубежных стран
    President Ilham Aliyev holds meetings with leaders of several countries

