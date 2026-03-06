Президент Ильхам Алиев принял вице-премьера Молдовы

6 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра Республики Молдова, министра иностранных дел Михая Попшоя.

Как сообщает Report, поблагодарив главу государства за прием, Михай Попшой передал президенту Ильхаму Алиеву приветствия президента Молдовы Майи Санду.

Глава государства поблагодарил за приветствия, попросил передать и его приветствия Майе Санду. Президент Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил свои встречи и проведенные дискуссии с главой государства Молдовы в рамках международных организаций.

Михай Попшой заявил, что Молдова решительно осуждает атаки Ирана на Азербайджан с использованием беспилотных летательных аппаратов, подчеркнул свою солидарность с нашей страной в этом вопросе. Он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате атаки.

С удовлетворением отметив сложившиеся между нашими народами дружественные отношения, гость сказал, что они всегда помнят и высоко ценят поддержку Азербайджана в трудные для Молдовы времена.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за продемонстрированную позицию.

В ходе беседы с удовлетворением было отмечено, что Азербайджан и Молдова всегда поддерживали территориальную целостность и суверенитет друг друга, подчеркнуто развитие двусторонних отношений, в том числе углубление сотрудничества в политической, торгово-экономической, энергетической и других областях, затронута роль взаимных визитов на различных уровнях в расширении связей. Была выражена уверенность в том, что визит Михая Попшоя будет успешным.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в рамках международных организаций, интенсификации политического диалога и других вопросах, представляющих взаимный интерес.