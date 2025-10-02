Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Президент Ильхам Алиев принял участие в приеме в Копенгагене

    Внешняя политика
    • 02 октября, 2025
    • 00:22
    Президент Ильхам Алиев принял участие в приеме в Копенгагене

    В Копенгагене 1 октября был дан прием от имени короля Дании Фредерика X и королевы Марии Елизаветы.

    Как сообщает Report, в мероприятии принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

    Ильхам Алиев Копенгаген официальный прием
    Фото
    Prezident İlham Əliyev Kopenhagendə ziyafətdə iştirak edib

    Последние новости

    00:54

    Еврокомиссия через две недели представит дорожную карту по обороне

    Другие страны
    00:46

    Питание на Чернобыльской АЭС восстановлено

    Другие страны
    00:34

    Гурбанов заявил, что не думает о предложениях из-за рубежа на пост главного тренера

    Футбол
    00:22
    Фото

    Президент Ильхам Алиев принял участие в приеме в Копенгагене

    Внешняя политика
    00:13

    Глава СГБ: Гексоген мог быть ввезен в Грузию из Украины с целью последующего транзита в РФ

    В регионе
    23:53

    В результате наводнения в Одессе погибли 10 человек

    Другие страны
    23:49

    Гурбан Гурбанов: Футболисты "Карабаха" не страшились соперника

    Футбол
    23:46

    Сахиба Гафарова: Азербайджан следует всем нормам и принципам международного права

    Внешняя политика
    23:38

    Главный тренер "Копенгагена": "Карабах" заслужил победу

    Футбол
    Лента новостей