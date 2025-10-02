Президент Ильхам Алиев принял участие в приеме в Копенгагене
Внешняя политика
- 02 октября, 2025
- 00:22
В Копенгагене 1 октября был дан прием от имени короля Дании Фредерика X и королевы Марии Елизаветы.
Как сообщает Report, в мероприятии принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.
